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13:30

Туризм

Российские турфирмы готовы запустить прививочные туры в Таиланд – АТОР

Российские турфирмы готовы запустить прививочные туры в Таиланд – АТОР

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В Таиланде отменили предъявление сертификатов о вакцинации для туристов

Российские турфирмы готовы запустить прививочные туры в Таиланд. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Спрос на такую услугу со стороны российских туристов был с начала пандемии. Вакцинация зарубежным лекарством Pfizer бесплатна в Таиланде. После того, как распространение вируса пошло на спад и отменили ковидные ограничения, желающих отправиться за прививкой стало меньше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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