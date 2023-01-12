Российские турфирмы готовы запустить прививочные туры в Таиланд – АТОР

Российские турфирмы готовы запустить прививочные туры в Таиланд. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Спрос на такую услугу со стороны российских туристов был с начала пандемии. Вакцинация зарубежным лекарством Pfizer бесплатна в Таиланде. После того, как распространение вируса пошло на спад и отменили ковидные ограничения, желающих отправиться за прививкой стало меньше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.