В Австралии туристам придется платить за доступ к достопримечательностям

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В Австралии с 2023 года правительство области Северная территория планирует ввести сбор за доступ иностранцев к самым популярным достопримечательностям региона. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на зарубежный источник.

Плата будет введена за посещение водопадов Эдит, национального парка Литчфилд и горячих источников Матаранки.

Также взимать деньги с туристов начнут в 50 парках и заповедниках, которые находятся в ведении правительства Северной территории. Билет на день для всей семьи будет стоить около 25 долларов, на две недели – 75 долларов.

Местным жителям за развлечения платить не придется.

Ранее стало известно, что новый туристический налог в размере двух процентов на проживание в гостиницах, отелях, мотелях, курортных поселках, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах вступит в силу в Турции с 1 января 2023 года. При попытке бронирования номера с 1 января агрегатор Booking указывает стоимость проживания с учетом нового налога и действующего НДС в размере восьми процентов. До указанной даты в стоимость входит только НДС.

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