Новый налог на проживание в отелях и гостиницах введут в Турции с 1 января

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Новый туристический налог в размере двух процентов на проживание в гостиницах, отелях, мотелях, курортных поселках, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах вступит в силу в Турции с 1 января 2023 года, сообщает РИА Новости.

"Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря", – добавили в сообщении.

При попытке бронирования номера с 1 января агрегатор Booking указывает стоимость проживания с учетом нового налога и действующего НДС в размере восьми процентов. До указанной даты в стоимость входит только НДС. Российский агрегатор Ostrovok указывает только то, что все налоги включаются в стоимость номера. Agoda и турецкий сайт Etstur не расшифровывают, из чего складывается сумма оплаты. Сайт Hotels.com указывает долю налогов. Если бронирование было оформлено до публикации нового закона, тогда туристический налог не будет взиматься.

Ранее сообщалось, что в Турции для отдыхающих из России появится к началу туристического сезона новый удобный метод расчета. Россия и Турция занимаются разработкой альтернативной платежной системы, которую планируют представить в мае – июне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!