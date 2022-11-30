Один из самых больших конгресс-отелей в России открылся около ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России. Об этом сообщила пресс-служба московского комитета по туризму.

Владельцем объекта является китайская сеть гостиниц. Отель располагается на территории делового центра "Парк Хуамин".

"Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, о чем позволяет говорить динамика последних лет", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, в 2019 году Китай стал лидером по числу туристов, прибывших в столицу. Тогда город принял свыше 870 тысяч человек. Рост туристического потока составил около 19%.

До конца 2022 года в Москве планируют открыть 10 новых отелей. Общее число номеров в гостиницах составит 1,2 тысячи, уточнила Сергунина.

До этого сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Никитском бульваре. Он будет оснащен подземным паркингом. Общая площадь комплекса составит 23,3 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в Москве планируют возвести многофункциональный гостиничный комплекс на проспекте Мира. Проект строительства согласовали в мае. Отель будет рассчитан на 1 941 номер.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!