Названы недорогие российские горнолыжные курорты для отдыха на Новый год

Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян заявил, что Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Ведучи и Армхи являются наиболее доступными по цене горнолыжными курортами в России в этом зимнем сезоне, сообщает радио КП.

"Это все будет в 2–3, а то и в 4 раза дешевле Красной Поляны. Причем не только проживание, но и питание, и ски-пассы", – отметил эксперт.

Он также уточнил, что сильно подешевели отели в Москве на все праздники, в том числе и внутри Садового кольца. Так, те гостиницы, которые еще недавно стоили 10–15 тысяч рублей в сутки, в настоящее время обойдутся в 4 тысячи рублей.

По словам Мкртчяна, цены на отели на период праздников также упали и в Крыму. При этом загрузка их не превышает на данный момент 30%.

Ранее Египет стал самым бюджетным направлением пляжного отдыха в новогодние праздники. Уточнялось, что в это государство можно долететь прямым рейсом из 15 российских городов.

Как отмечал Мкртчян, на курорт на Новый год на неделю можно полететь за 100 тысяч рублей.



Средняя стоимость авиабилетов из России в Египет снизилась на 66,5%

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