Китай упростил визовые процедуры для россиян

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Требования к документам для россиян для получения визы в Китай вернулись к допандемийным правилам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генконсула Цзян Сяояна.

Он подчеркнул, что граждане РФ могут получить экипажную, гостевую, рабочую, деловую, семейную и долгосрочную учебную визы. Для Китая, подчеркнул дипломат, большое значение имеет бесперебойное передвижение людей через государственную границу.

В генконсульстве рассказали, что до пандемии взаимных визитов между странами в среднем насчитывалось 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодний отдых в Таиланде достиг допандемийного уровня. По данным одного из туроператоров, популярные пляжные варианты практически разобраны. При этом эксперт рассказал, что сложнее всего подтвердить бронирования в отелях 24–25 декабря.



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