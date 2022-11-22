Эксперт рассказал, как сэкономить на новогодних турах

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Сэкономить на новогоднем отдыхе можно, если перенести отпуск с популярных дат на более поздние или ранние сроки. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в эфире радио Sputnik.

По его словам, для российских гостиниц и отелей пик спроса приходится на 28 декабря – 10 января, а для иностранных – с конца декабря по 7–9 января. Мурадян пояснил, что если улететь на отдых до 25 декабря, а прилететь до 5 января, то можно избежать повышения стоимости туров.

Эксперт подчеркнул, что цены на новогодние туры могут на 70% превышать средние значения по рынку. Он добавил, что стоимость услуг поднимают как гостиницы, так и авиаперевозчики.

"Это традиционная попытка компенсировать отсутствие доходов в постновогодние даты, когда турпоток обычно существенно снижается", – пояснил Мурадян.

Ранее председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко поведал, что самым недорогим вариантом отдыха для россиян остается Египет. По его словам, Турция по-прежнему занимает первую позицию в области бюджетности, однако все отели на Новый год там забронированы. Давыденко также предложил обратить внимание на Таиланд и Венесуэлу.



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