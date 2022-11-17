В ГД предложили ввести курортный сбор для уезжающих на отдых за рубеж

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В РФ следует ввести курортный сбор для туристов, которые отправляются отдыхать за рубеж. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин во время заседания ГД.

"Надо стимулировать людей отдыхать у себя в стране, а мы наказываем тех, кто отдыхает у себя. Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России?" – цитирует Смолина Агентство "Москва".

По его словам, там и так максимально снижено налогообложение. Представитель ГД утверждает, что люди, способные заплатить крупную сумму за путевку, не почувствуют курортного сбора.

Отмечается, что в ряде регионов России закон о курортном сборе вступил в силу 30 июля 2017 года.

Ранее в Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР) поступила информация, что проживание в турецких отелях летом 2023 года увеличится в среднем на 35–50% по сравнению с сезоном 2022 года. Эксперты подчеркнули, что на данный момент подорожало буквально все – от овощей до электроэнергии.

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