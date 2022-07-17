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Туризм

09:19

Турция оказалась самым популярным направлением отдыха среди россиян этим летом

туризм

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Больше половины россиян планирую провести летний отпуск в этом году на турецких курортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования туров Travelata.

По данным бронирований, Турции отдают предпочтение 57% туристов из РФ. Далее по популярности идут отечественные курорты – их выбрали порядка 25% россиян. Самый востребованный в пределах страны – Адлер, там проведут отпуска треть путешествующих по стране. Замыкает тройку рейтинга Египет.

Отмечается, что средний чек на тур в Турцию этим летом составляет почти 168 тысяч рублей. Год назад этот показатель находился на уровне 105 тысяч рублей. Российские курорты подорожали меньше: с 55 тысяч до 64 тысяч рублей.

Ранее в туротрасли посоветовали россиянам, желающим поехать на отдых в Турцию, заблаговременно бронировать жилье из-за дефицита мест. Еще не все отели встали в "стоп", однако многие уже полностью забронированы до конца июля или до середины августа.

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