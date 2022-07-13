В АТОР сообщили об увеличении средней стоимости семейного отдыха в Турции на 98%

Фото: depositphotos/MarcinSl1987
Средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно. В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно.
"Во второй половине июля семье с одним ребенком недельный тур на курорты Антальи обойдется минимально в сумму 161 000 рублей на всех – это примерно на 25% выше, чем в том же периоде 2021 года", – пояснили в одной туристической компании.
Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен. Вместе с тем наблюдается нехватка мест на рейсах в Турцию на ближайшие даты.
Ранее сообщалось, что у российских туристов самым востребованным направлением для полетов в период с 1 июля по 30 сентября стал маршрут Москва – Сочи. На этот курорт оформляется каждый пятый билет. Также у россиян популярностью пользуются рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу.
Туры в Египет и Турцию подорожали в два раза, но высокий спрос сохранился – АТОР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: