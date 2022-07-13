В АТОР сообщили об увеличении средней стоимости семейного отдыха в Турции на 98%

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Средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно. В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно.

"Во второй половине июля семье с одним ребенком недельный тур на курорты Антальи обойдется минимально в сумму 161 000 рублей на всех – это примерно на 25% выше, чем в том же периоде 2021 года", – пояснили в одной туристической компании.

Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен. Вместе с тем наблюдается нехватка мест на рейсах в Турцию на ближайшие даты.

Ранее сообщалось, что у российских туристов самым востребованным направлением для полетов в период с 1 июля по 30 сентября стал маршрут Москва – Сочи. На этот курорт оформляется каждый пятый билет. Также у россиян популярностью пользуются рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу.

