Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Туризм

11:00

В АТОР сообщили об увеличении средней стоимости семейного отдыха в Турции на 98%

туризм

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно. В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно.

"Во второй половине июля семье с одним ребенком недельный тур на курорты Антальи обойдется минимально в сумму 161 000 рублей на всех – это примерно на 25% выше, чем в том же периоде 2021 года", – пояснили в одной туристической компании.

Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен. Вместе с тем наблюдается нехватка мест на рейсах в Турцию на ближайшие даты.

Ранее сообщалось, что у российских туристов самым востребованным направлением для полетов в период с 1 июля по 30 сентября стал маршрут Москва – Сочи. На этот курорт оформляется каждый пятый билет. Также у россиян популярностью пользуются рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу.

Туры в Египет и Турцию подорожали в два раза, но высокий спрос сохранился – АТОР

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать