Названы самые популярные авианаправления во второй половине лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У российских туристов самым востребованным направлением для полетов в период с 1 июля по 30 сентября стал маршрут Москва – Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

"В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России", – рассказали в пресс-службе.

Также у россиян популярностью пользуются рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут по местам поездок Владимира Путина запустили в Хакасии. Работа в рамках проекта велась также Тывой и Красноярским краем в сотрудничестве с Ростуризмом. Маршрут подготовил региональный туристический оператор "Дискавери".

