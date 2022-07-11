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Общество

11 июля, 14:14

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В АТОР рассказали, стоит ли сейчас планировать путешествие в бархатный сезон

Ждем кешбэка? Как выгоднее спланировать тур в бархатный сезон в России
туризмобщество

В Гидрометцентре прогнозируют, что бархатный сезон на российских курортах может продлиться дольше, чем в прошлом году. Разбираемся, имеет ли смысл планировать путешествие на осень уже сейчас и сколько это может стоить.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Теплое море – отдых подольше

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на российских курортах в этом году может продлиться дольше обычного, потому что море прогрелось до рекордных 24…26 градусов.

Вода необычно теплая для начала второй декады. В Евпатории, Алуште, Феодосии море прогрелось до 24 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике – до 25 градусов, а в Сочи – даже 26 градусов.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

По его словам, такая высокая температура – залог продолжительного бархатного сезона.

"Он будет более длительный, чем в прошлом году", – подчеркнул метеоролог.

В 2021 году бархатный сезон закончился в начале октября. Тогда, 3 октября, Вильфанд рассказал, что морская вода остыла до некомфортных для купания температур, и порекомендовал завершить сезон.

Бронировать или подождать?

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Несмотря на благоприятный прогноз погоды, туристы не стремятся покупать путевки на осень. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

Глубина продаж очень невысокая. В первую очередь это связано с перевозкой. Как и на лето, люди не стремились покупать заранее, потому что не было понимания, полетят самолеты или не полетят. То же самое происходит и с билетами на осень. Глубина продаж – две-три, максимум четыре недели вперед. На осень пока немного.
Илья Уманский
вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму АТОР

Второй сдерживающий фактор – путешественники ждут осеннего этапа программы туристического кешбэка от Ростуризма.

"Эта программа стала очень популярной у людей, они участвуют в ней, приобретают путевки в периоды межсезонья. Продажи стартуют в августе, возможность поездки начнется с 1 октября. Тогда мы увидим массовое бронирование. Это еще одна причина, почему продажи сейчас не очень", – рассказал Уманский.

Отдых на российских курортах осенью на 30–40% дешевле, чем летом. А благодаря программе Ростуризма путешественники смогут сэкономить на отпуске еще 20%.
Илья Уманский
вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму АТОР

Говоря о планах на сентябрь, эксперт рекомендует уже бронировать отель и покупать путевку.

"Но только если речь идет об очень популярных отелях, эксклюзивном отдыхе, потому что там места будут раскупаться быстрее. И в какой-то момент может оказаться, что путевку не достать. Во все остальные отели мест будет достаточно и можно не торопиться. Сентябрь – это не тот период, когда цены могут резко вырасти", – отметил он.

А вот бронировать отели и покупать путевки на октябрь эксперт пока не рекомендует. По словам Уманского, лучше дождаться августа, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка и сэкономить на отдыхе.

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