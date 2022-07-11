В АТОР рассказали, стоит ли сейчас планировать путешествие в бархатный сезон

В Гидрометцентре прогнозируют, что бархатный сезон на российских курортах может продлиться дольше, чем в прошлом году. Разбираемся, имеет ли смысл планировать путешествие на осень уже сейчас и сколько это может стоить.
Теплое море – отдых подольше
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на российских курортах в этом году может продлиться дольше обычного, потому что море прогрелось до рекордных 24…26 градусов.
По его словам, такая высокая температура – залог продолжительного бархатного сезона.
"Он будет более длительный, чем в прошлом году", – подчеркнул метеоролог.
В 2021 году бархатный сезон закончился в начале октября. Тогда, 3 октября, Вильфанд рассказал, что морская вода остыла до некомфортных для купания температур, и порекомендовал завершить сезон.
Бронировать или подождать?
Несмотря на благоприятный прогноз погоды, туристы не стремятся покупать путевки на осень. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
Второй сдерживающий фактор – путешественники ждут осеннего этапа программы туристического кешбэка от Ростуризма.
"Эта программа стала очень популярной у людей, они участвуют в ней, приобретают путевки в периоды межсезонья. Продажи стартуют в августе, возможность поездки начнется с 1 октября. Тогда мы увидим массовое бронирование. Это еще одна причина, почему продажи сейчас не очень", – рассказал Уманский.
Говоря о планах на сентябрь, эксперт рекомендует уже бронировать отель и покупать путевку.
"Но только если речь идет об очень популярных отелях, эксклюзивном отдыхе, потому что там места будут раскупаться быстрее. И в какой-то момент может оказаться, что путевку не достать. Во все остальные отели мест будет достаточно и можно не торопиться. Сентябрь – это не тот период, когда цены могут резко вырасти", – отметил он.
А вот бронировать отели и покупать путевки на октябрь эксперт пока не рекомендует. По словам Уманского, лучше дождаться августа, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка и сэкономить на отдыхе.