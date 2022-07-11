Синоптик рассказал, когда в РФ закончится бархатный сезон

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Бархатный сезон в этом году будет более продолжительным по сравнению с прошлым годом, вода на курортах России прогрелась до 24...26 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вода необычно теплая для начала второй декады. В Евпатории, Алуште, Феодосии море прогрелось до 24 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике – до 25 градусов, а в Сочи – даже 26 градусов", – отметил он ТАСС.

По словам метеоролога, высокая температура воды является залогом продолжительного бархатного сезона.

Уточняется, что бархатный сезон в прошлом году закончился в начале октября.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура воды в водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока.

По его словам, 7 июля в черте города температура воды составляла 23...25 градусов, на севере столицы – 22...23 градуса.

В Евпатории, Алуште и Феодосии, по словам Вильфанда, море прогрелось до 22 градусов. В Ялте, Анапе, Туапсе, Сочи и Геленджике – до 23 градусов.

