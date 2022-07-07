Вильфанд рассказал о риске опустынивания в России и мире из-за потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о существующем риске опустынивания в мире и РФ из-за глобального потепления. Об этом сообщает газета "Известия".

"В мире говорят об опустынивании. Это действительно так, особенно в густонаселенных территориях юга Северного полушария, Индокитая, Среднего Востока, Ближнего Востока, в России это Крым, Северный Кавказ, в связи потеплением климата", – заявил эксперт.

По словам Вильфанда, риск глобальных климатических изменений заключается в потеплении зимних периодов. В частности, может потребоваться переход на новые виды асфальтирования или новый наклон крыш домов.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в России ввели новые климатические нормы, благодаря которым сократится число "температурных аномалий". Нормальные показатели актуализированы с учетом данных за последние 30 лет.