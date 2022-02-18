Климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето

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Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог, специалист по экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, как повлияет теплая зима на весну и лето.

"Здесь очень важно, какая будет весна – быстрая или небыстрая. Когда много снега, то, как правило, весна становится быстрой из-за того, что снег держит холод, а потом когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим", – объяснил эксперт.

По словам синоптика, если весна медленная, то снег тает медленно, он впитывается в почву, тогда лето становится влажным и относительно прохладным.

"У нас есть глобальное потепление, из-за чего средняя температура поверхности Земли растет. Но параллельно с этим у нас происходит изменение картины течения Северной Атлантики. Это уже становится заметным. Хуже стал работать Гольфстрим – вся система течения, которая переносит в сторону Европы тепло тропическое", – пояснил синоптик, отвечая на вопрос о значении теплой зимы.

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