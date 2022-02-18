Климатолог рассказал, как повлияет теплая зима на весну и лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог, специалист по экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, как повлияет теплая зима на весну и лето.
"Здесь очень важно, какая будет весна – быстрая или небыстрая. Когда много снега, то, как правило, весна становится быстрой из-за того, что снег держит холод, а потом когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим", – объяснил эксперт.
По словам синоптика, если весна медленная, то снег тает медленно, он впитывается в почву, тогда лето становится влажным и относительно прохладным.
"У нас есть глобальное потепление, из-за чего средняя температура поверхности Земли растет. Но параллельно с этим у нас происходит изменение картины течения Северной Атлантики. Это уже становится заметным. Хуже стал работать Гольфстрим – вся система течения, которая переносит в сторону Европы тепло тропическое", – пояснил синоптик, отвечая на вопрос о значении теплой зимы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
предупредил о череде суперциклонов в Европейской России. Как указал специалист, на данный момент выраженный циклон перемещается на территорию региона. По словам эксперта, череда циклонов обусловлена активной пульсацией Исландского минимума. Условия для образования циклонов создает различие температур между Гренландией и Гольфстримом.
На Европу обрушился циклон "Иления"
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