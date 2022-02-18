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Москва 24

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общество

08:02

Синоптик предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Череда суперциклонов прогнозируется в Европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Как указал специалист, на данный момент выраженный циклон перемещается на территорию региона.

"Затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон", – продолжил синоптик.

Вильфанд предупредил, что в европейской части страны прогнозируется снижение показателя атмосферного давления. Его значение составит порядка 965 гектопаскалей.

"Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах", – подчеркнул метеоролог.

По словам эксперта, череда циклонов обусловлена активной пульсацией Исландского минимума. Условия для образования циклонов создает различие температур между Гренландией и Голфстримом.

"В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%", – заключил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей центра европейской части России 23 февраля. По прогнозу специалистов, температура окажется выше нормальной на 5 градусов.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 18 февраля

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