Атлантический циклон обрушит атмосферное давление в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ведущий специалист портала "Метеоновости" Арина Артемова рассказала о влиянии атлантического циклона на погоду в Москве. Об этом сообщается на сайте издания.

Жителей столицы предупредили о серьезном падении атмосферного давления.

"Начиная с четверга, 17 февраля, и до праздничных февральских выходных дней атмосферное давление под натиском очередного обширного циклона в Москве существенно понизится, достигнув минимума в дневные часы пятницы, 18 февраля", – рассказала Артемова.

По словам специалиста, отставание от нормы составит 13–15 единиц.

Температура воздуха в Москве на предстоящих выходных будет сохраняться на уровне +1...+4 градусов. Минимальное температурное значение в пределах -1...-3 градусов ожидается в ночь с пятницы на субботу.

Из-за потепления, а также вероятных осадков в виде дождя и мокрого снега на дорогах может возникнуть гололедица. Порывы ветра в городе будут достигать 11–16 метров в секунду.

Комплекс городского хозяйства Москвы ранее предупредил горожан о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, дождем и мокрым снегом. Жителей столицы попросили избегать деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать правила дорожного движения.

