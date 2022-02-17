Высота сугробов в Москве уменьшилась на 13 см с начала февраля

Фото: Москва 24/Елена Долматова

Высота снежного покрова в Москве с начала текущего месяца уменьшилась на 13 сантиметров, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"За первые 15 дней высота снега в Москве уменьшилась <...>, это будет продолжаться", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд пояснил, что, несмотря на оттепель, таяние снега пока не началось. По его словам, в настоящее время происходит лишь уплотнение выпавших осадков.

Ранее метеоролог рассказал, когда в столичном регионе начнет таять снег и наступит весенняя погода. По его словам, разрушение снежного покрова, когда 30% и более территории освобождается от снега, произойдет не ранее середины марта.

Специалист объяснил, что москвичам не стоит ожидать скорого потепления. Из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

