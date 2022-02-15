Синоптик призвал москвичей не ждать ранней весны

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе начнет таять снег и наступит весенняя погода. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Есть такое понятие "разрушение снежного покрова" – это ситуация, когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, то до середины марта никаких проталин не будет", – заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что за февраль высота снежного покрова на базовой станции Росгидромета на ВДНХ уменьшилась на 12 сантиметров.

Специалист объяснил, что москвичам не стоит ожидать скорого потепления. Из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.

Научный руководитель Гидрометцентра также заявил, что скорого прихода весны и тем более 1 марта ожидать не приходится. Он отметил, что теплая погода и ожидаемый в конце недели дождь еще не указывают на смену сезона.

По информации портала "Метеоновости", во вторник, 15 февраля, в столичном регионе установится облачная погода. Синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха будет держаться на уровне 0...+2 градусов.

