Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода прогнозируется на территории столичного региона во вторник, 15 февраля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Как утверждают синоптики, днем Москва и область окажутся под влиянием периферии антициклона. При этом осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в столице будет варьироваться от 0 до +2 градусов. При этом по области похолодает до -3 градусов.

Помимо прочего, в Москве будет дуть юго-западный ветер. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – добавляется в прогнозе.

Специалисты подчеркнули, что температура воздуха превысит климатическую норму на 5–6 градусов. При этом в регионе ожидается благоприятный кислородный режим.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде российских регионов. По словам специалиста, холода ожидают юг Красноярского края, Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Тыву и Бурятию.

