Оттепель прогнозируется в столице на следующей неделе

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В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель с температурой воздуха выше нормы на 7–8 градусов, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В дневные часы мы ожидаем около 0 градусов, по ночам – не ниже 5–6 градусов мороза", – приводит слова Синенкова ТАСС.

По словам синоптика, в течение недели погода в городе будет меняться.

"Будут и солнечные дни, и в то же время, особенно в конце недели в связи с прохождением циклонического вихря, будет облачно, будут осадки в виде дождя с мокрым снегом", – добавил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль останется теплее положенного до самого конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель.

Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки. При этом осадков практически не ожидается, может пройти слабый снег.