Москвичам рассказали о погоде в столице 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В начале следующей недели выглянет солнце, температура днем поднимется до +2 градусов, а ночью составит -3...-5 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных окон, усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит москвичам в День влюбленных настоящую репетицию предвесенья", – сказал Тишковец РИА Новости.
Синоптик также отметил, что февраль останется теплее положенного до своего конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель. Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки.
По словам Тишковца, осадков практически не ожидается, может пройти лишь слабый снег. При этом сугробы усохнут на пару сантиметров – с 45 до 43 сантиметров.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к концу недели ожидается мартовская погода. Средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.
Москвичам показали закат в столице
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