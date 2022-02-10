Москвичам рассказали о погоде в столице 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале следующей недели выглянет солнце, температура днем поднимется до +2 градусов, а ночью составит -3...-5 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных окон, усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит москвичам в День влюбленных настоящую репетицию предвесенья", – сказал Тишковец РИА Новости.

Синоптик также отметил, что февраль останется теплее положенного до своего конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель. Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки.

По словам Тишковца, осадков практически не ожидается, может пройти лишь слабый снег. При этом сугробы усохнут на пару сантиметров – с 45 до 43 сантиметров.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к концу недели ожидается мартовская погода. Средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.

