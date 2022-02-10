Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Основные снегопады в Москве закончатся к 14–15 часам четверга, 10 февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Основные снегопады в четверг закончатся к 14, максимум 15 часам, в результате которых выпадет до трех миллиметров осадков при месячной норме 36 миллиметров", – отметил синоптик.

Он уточнил, что после указанного времени осадки будут незначительны и приобретут очаговый характер. Их вероятность сохранится до выходных включительно.

По словам метеоролога, за девять дней февраля в столице выпало 39% от месячной нормы осадков.

К понедельнику, 14 февраля, по словам синоптика, благодаря северо-западной периферии азиатского антициклона осадки прекратятся и выглянет солнце.

"Хорошая погода продержится понедельник и вторник (ночами минус 3–8 градусов, днем от минус 3 до плюс 2). После чего со среды снова циклоны, осадки в смешанной фазе и новая оттепель", – отметил специалист "Фобос".

Ранее Тишковец предупредил, что в Москве и Подмосковье в четверг, 10 февраля, возможны слабые магнитные бури. Атмосферное давление, по прогнозам синоптика, будет слабо расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.

