В Метеобюро рассказали, надолго ли в Москве задержится оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха около ноля градусов в столичном регионе продержится до конца рабочей недели. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Отмечается, что до субботы, 12 февраля, в городе будет идти небольшой снег, а температура воздуха по региону составит от -4 до +1 градуса.

"И только в субботу и в воскресенье мы будем находиться в более холодном воздухе, то есть как бы в тылу циклона уходящего, который нам принес порцию тепла, поэтому температура станет понижаться", – отметила синоптик.

В субботу, 12 февраля, в Московском регионе будет -1...-6 градусов, в воскресенье, 13 февраля, температура составит -4...-9 градусов.

"То есть если сейчас температура воздуха у нас выше нормы где-то градусов на 7–8, то в последующие дни эта положительная аномалия у нас уменьшится, будет у нас порядка -3...-5 градусов", – рассказала Позднякова.

Она уточнила, что на данный момент февраль "держит марку теплого месяца по отношению к норме". Однако, по словам специалиста, пока сложно давать прогнозы на конец февраля. По ее мнению, скорее всего, устойчивой погоды ждать не стоит.

"У нас еще как минимум будет и волна более теплой погоды, и волна более холодной. Расчеты предварительные показывали, что не исключено, что последняя пятидневка февраля будет относительно более холодной, нежели предыдущие периоды", – сказала Позднякова.

Специалист отметила, что в Московском регионе есть тенденция к общему повышению температуры воздуха в связи с глобальным потеплением. Так, в прошлые годы метеорологическая весна наступала примерно в конце марта. Но, учитывая сегодняшнее влияние потепления климата, не исключено, что весна может прийти раньше и это может произойти примерно в начале последней декады марта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что осадки и потепление в Центральную Россию принесет циклон "Роксана". По словам синоптика, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения.

Также до этого сообщалось, что в связи с оттепелью к работе на улицах столицы привлечено около 300 бригад Мосводостока и 290 единиц спецтехники. Отмечается, что сотрудники организации оперативно реагируют на сообщения горожан о скоплениях воды.

