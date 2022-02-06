Циклон "Роксана" принесет в Центральную Россию потепление и осадки

Фото: Лидия Широнина/Москва 24
В Центральной России на предстоящей неделе ожидаются потепление и осадки из-за циклона "Роксана". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Из-за этого среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше многолетней нормы. Тишковец отметил, что ночью будет 0…-5 градусов, а днем -2…+3 градуса.
Синоптик подчеркнул, что такая температура более чем на месяц опережает календарь. По словам специалиста, такие показатели соответствуют норме середины марта.
"При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда – не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными", – сказал Тишковец.
В общей сложности, считает синоптик, за неделю может выпасть до 9–10 миллиметров. Высота сугробов в столице практически не изменится.
Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве ожидается потепление. По данным синоптиков, в ночь на 7 февраля ожидается до -3 градусов, а днем 0 градусов. Кроме того, в столице пройдет мокрый снег.
Гидрометцентр также объявил в столице желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 14:00 8 февраля.
Потепление ожидается в Москве 7 февраля
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