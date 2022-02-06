В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 8 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 14:00 8 февраля.

До этого предупреждение о гололедице действовало до 13:00 7 февраля.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве ожидается потепление. По данным синоптиков, в ночь на 7 февраля ожидается до -3 градусов, а днем 0 градусов. Кроме того, в столице пройдет мокрый снег.

