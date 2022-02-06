Жителей столичного региона предупредили о гололедице

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до 13:00 7 февраля.

В воскресенье, 6 февраля, столбики термометров покажут 2–4 градуса ниже нуля. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ожидается небольшой снег. В понедельник потеплеет до -1... +1 градуса. Будет облачно, пройдет мокрый снег.

На следующей неделе в столичном регионе ожидается погода, характерная для середины марта. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, воздуха начнет прогреваться до +4...+5 градусов.

Метеоролог пояснил, что потепление обусловит циклон, во власти которого столичный регион окажется во второй половине воскресенья.

В феврале москвичей ожидает аномально низкое атмосферное давление, предупредил синоптик. По его словам, это связано с большим количеством циклонов.