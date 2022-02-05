Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На следующей неделе в столичном регионе ожидается погода, характерная для середины марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптика, воздуха начнет прогреваться до +4...+5 градусов.
"Уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода – столбик термометра будет к 0 градусам приближаться. Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8–10 градусов. <...> Мы окажемся в середине марта", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Вильфанд пояснил, что потепление обусловит циклон, во власти которого столичный регион окажется во второй половине воскресенья. В субботу, 5 февраля, по данным Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается -5...-7 градусов.
В феврале москвичей ожидает аномально низкое атмосферное давление, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра России. По словам Вильфанда, это связано с большим количеством циклонов.
Вильфанд рассказал, какими будут весна и лето в 2022 году
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