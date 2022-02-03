Вильфанд рассказал, сколько стоит дать имя циклонам и антициклонам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость названия для погодного циклона оценивается в 240 евро, а антициклона – в 360 евро, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что наименование циклонов – это коммерческая деятельность, которую осуществляет Свободный университет Берлина.

"Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования. И если кто-то захочет, то платит деньги", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он также рассказал, что антициклоны существуют дольше, поэтому и стоят дороже. Вырученные средства идут на поддержку работы метеостанции и на поощрение студентов.

Метеоролог добавил, что принято давать имена тропическим барическим образованиям, так как они долго существуют и их легко увидеть даже из космоса. С циклонами все обстоит куда сложнее: их много, они могут слиться в один.

В начале февраля 2022 года сообщалось, что сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Метеорологи также рассказали, что, согласно предварительным итогам, январь в столице был на 4 градуса теплее многолетних значений.

