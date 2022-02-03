Вильфанд рассказал, сколько стоит дать имя циклонам и антициклонам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стоимость названия для погодного циклона оценивается в 240 евро, а антициклона – в 360 евро, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он отметил, что наименование циклонов – это коммерческая деятельность, которую осуществляет Свободный университет Берлина.
"Это очень хорошее заведение, там много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую трудно поддерживать, государство не поддерживает. И вот они придумали именовать барические образования. И если кто-то захочет, то платит деньги", – цитирует Вильфанда РИА Новости.
Он также рассказал, что антициклоны существуют дольше, поэтому и стоят дороже. Вырученные средства идут на поддержку работы метеостанции и на поощрение студентов.
Метеоролог добавил, что принято давать имена тропическим барическим образованиям, так как они долго существуют и их легко увидеть даже из космоса. С циклонами все обстоит куда сложнее: их много, они могут слиться в один.
В начале февраля 2022 года сообщалось, что сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Метеорологи также рассказали, что, согласно предварительным итогам, январь в столице был на 4 градуса теплее многолетних значений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: