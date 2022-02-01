Синоптик рассказал, почему погодные циклоны назвали "Мария" и "Надя"

Метеоролог рассказал, какими будут весна и лето в этом году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему погодные циклоны "Мария" и "Надя", которые принесли в столицу снегопады, названы женскими именами.

"Свободный университет Берлина, который дает наименования барическим образованиям, принял такое решение: в течение нечетных лет циклоны носят мужские наименования, а антициклоны – женские, а в четные годы – наоборот", – сказал Вильфанд в эфире телеканала Москва 24.

Ранее синоптики Метеобюро Москвы рассказали, что сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Так, высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 12,5 тысячи единиц техники. Коммунальщики держат под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, станций метро и МЦК.