Фото: Москва 24/Юлия Иванко
К ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 12,5 тысячи единиц техники, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за период с 28 января по 1 февраля прирост снега в отдельных районах города составил до 15 сантиметров. При этом ожидается, что в течение вторника и предстоящей ночи выпадет еще до 3 сантиметров снега.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий", – уточнил Бирюков.
Коммунальщики держат под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, станций метро и МЦК. Также они проводят работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Такие места огорожены специальными лентами.
Ранее синоптики Метеобюро Москвы рассказали, что сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Так, высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров.
Более 12 тыс единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
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