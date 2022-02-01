Более 12 тыс единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

К ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 12,5 тысячи единиц техники, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за период с 28 января по 1 февраля прирост снега в отдельных районах города составил до 15 сантиметров. При этом ожидается, что в течение вторника и предстоящей ночи выпадет еще до 3 сантиметров снега.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий", – уточнил Бирюков.

Коммунальщики держат под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, станций метро и МЦК. Также они проводят работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Такие места огорожены специальными лентами.

Ранее синоптики Метеобюро Москвы рассказали, что сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Так, высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров.

