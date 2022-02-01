Сугробы в Москве выросли до рекордных 49 см

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров, сообщает "Интерфакс".
По словам синоптиков Метеобюро Москвы, сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля.
Метеорологи также рассказали, что, согласно предварительным итогам, январь в столице был на 4 градуса теплее многолетних значений.
"В городе выпало около 60 миллиметров осадков. Январь перевыполнил норму осадков, которая составляет 42 миллиметра, более чем на 40%", – говорится в сообщении.
Во вторник днем в Москве прогнозируется около нуля градусов. При этом оттепель к середине недели сменится похолоданием.
В ночь на среду подморозит до 3–5 градусов мороза, на четверг – до 6–8, на пятницу – до 10–12, на субботу – до 12–14 градусов ниже нуля. Низкое атмосферное давление, которое утром во вторник составило 731 миллиметр ртутного столба, к концу рабочей недели вернется в норму – 746–747 миллиметров.
Ранее синоптики пообещали москвичам мягкий февраль без сибирских морозов. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что среднемесячная температура составит около минус 5 градусов.
Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, уточнил синоптик. К середине февраля прогнозируется одно арктическое вторжение, из-за которого температура воздуха может ненадолго вернуться в климатическое русло. Однако в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики.
Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных значений
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