Сугробы в Москве выросли до рекордных 49 см

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Высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров, сообщает "Интерфакс".

По словам синоптиков Метеобюро Москвы, сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля.

Метеорологи также рассказали, что, согласно предварительным итогам, январь в столице был на 4 градуса теплее многолетних значений.

"В городе выпало около 60 миллиметров осадков. Январь перевыполнил норму осадков, которая составляет 42 миллиметра, более чем на 40%", – говорится в сообщении.

Во вторник днем в Москве прогнозируется около нуля градусов. При этом оттепель к середине недели сменится похолоданием.

В ночь на среду подморозит до 3–5 градусов мороза, на четверг – до 6–8, на пятницу – до 10–12, на субботу – до 12–14 градусов ниже нуля. Низкое атмосферное давление, которое утром во вторник составило 731 миллиметр ртутного столба, к концу рабочей недели вернется в норму – 746–747 миллиметров.

Ранее синоптики пообещали москвичам мягкий февраль без сибирских морозов. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что среднемесячная температура составит около минус 5 градусов.

Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, уточнил синоптик. К середине февраля прогнозируется одно арктическое вторжение, из-за которого температура воздуха может ненадолго вернуться в климатическое русло. Однако в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики.