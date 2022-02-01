Синоптик предупредил о резком похолодании в европейской части РФ

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В конце недели в европейской части России прогнозируется похолодание на 6–8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на субботу морозы достигнут 14 градусов.

"Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В ночь на пятницу температура воздуха в столице составит 7–12 градусов мороза, днем – минус 4–9 градусов, добавил Вильфанд.

Наиболее теплый февраль прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале. Об этом Вильфанд сообщил ранее. Синоптик добавил, что на всей территории России, за исключением Чукотки, температура будет выше или около нормы.

Кроме того, несколько регионов России ожидает аномальное количество осадков в феврале. Речь идет о Тверской и Брянской областях. Также избыток осадков прогнозируется на юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Дальнего Востока, на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморском крае. В Якутии и северной половине Хабаровского края, напротив, ожидается дефицит осадков.