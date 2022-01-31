Синоптики пообещали жителям России теплый февраль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики прогнозируют теплый февраль на всей территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, исключение составит только Чукотка. Наиболее теплый месяц прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале.
На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. Вильфанд отметил, что это не означает, что весь месяц будет теплым – периоды похолодания будут.
Кроме того, несколько регионов России ожидает аномальное количество осадков в феврале. Речь идет о Тверской и Брянской областях. Также избыток осадков прогнозируется на юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Дальнего Востока, на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморском крае. В Якутии и северной половине Хабаровского края, напротив, ожидается дефицит осадков.
В воскресенье, 30 января, Москву накрыл очередной снегопад. Осадки в столицу принес циклон "Надя". В понедельник, 31 января, он достигнет своего пика. Ожидается, что по итогам двух дней в столице выпадет 25% месячной нормы осадков.
Как ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ко вторнику, 1 февраля, высота сугробов может достичь 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года. Тогда в этот же день высота снежного покрова достигала 56 сантиметров.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 января
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