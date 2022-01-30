Московский регион ожидает "праздничная погода" в ближайшие два дня – Вильфанд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве и области в ближайшие два дня, 31 января и 1 февраля, будет климатически соответствовать температурному фону 8 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату", – отметил метеоролог ТАСС.

По словам Вильфанда, в дневное время температура воздуха составит 0–2 градусов в столице. В Подмосковье будет до +1 градуса.

Синоптик уточнил, что такой температурный фон на 8–10 градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что сугробы в Москве ко вторнику, 1 февраля, могут вырасти почти до рекордных значений 1956 года.

Кроме того, до этого также стало известно, что пришедшие в Москву накануне циклоны "Мария" и "Надя" достигнут пика в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков. Упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.