Москвичей предупредили о разнохарактерной погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На следующей неделе в Москве ожидаются снег, метели и оттепель, рассказал RT метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Потом постепенное и довольно значительное понижение температуры, в пятницу уже до -10...-15 градусов в ночные и утренние часы. Разнохарактерная, разнонаправленная погода – истинно февральская", – отметил синоптик.

Он уточнил, что такая погода сохранится в средней части России. При этом на северо-запад страны придет похолодание, а на восток – потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в конце января и начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода. В частности, в понедельник, 31 января, в городе ожидается от нуля до 2 градусов мороза.

Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 20:00 понедельника, 31 января.

