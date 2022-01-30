Москвичей предупредили о разнохарактерной погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На следующей неделе в Москве ожидаются снег, метели и оттепель, рассказал RT метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Потом постепенное и довольно значительное понижение температуры, в пятницу уже до -10...-15 градусов в ночные и утренние часы. Разнохарактерная, разнонаправленная погода – истинно февральская", – отметил синоптик.
Он уточнил, что такая погода сохранится в средней части России. При этом на северо-запад страны придет похолодание, а на восток – потепление.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в конце января и начале февраля в Москве прогнозируется мартовская погода. В частности, в понедельник, 31 января, в городе ожидается от нуля до 2 градусов мороза.
Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 20:00 понедельника, 31 января.
Аномально теплая погода ожидается в Москве в ближайшие дни
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