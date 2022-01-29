Синоптик спрогнозировал мартовскую температуру в Москве в конце января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мартовская температура прогнозируется в Москве в конце января и начале февраля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Как сообщил метеоролог, климатической нормой для конца января в Москве считается температура -10 градусов. При этом в понедельник, 31 января, в городе прогнозируется от нуля до 2 градусов мороза.

"Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к -3 градусам. Такая температура является средней для 10–11 марта", – сказал синоптик.

Специалист добавил, что 31 января и 1 февраля обычно являются самыми холодными днями в году. В этот раз температура превысит климатическую норму в Москве на 8 градусов.

Ранее москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. Как утверждал Вильфанд, показатель может опуститься до 727–730 миллиметров ртутного столба.