Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Синоптик объяснил, что в последние дни января столица окажется под влиянием южной периферии циклонов. При этом погода будет влажной.
Атмосферное давление начнет опускаться с вечера воскресенья, 30 января. Показатель может составить до 727–730 миллиметров ртутного столба.
"Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления", – предупредил Вильфанд.
Метеоролог пообещал, что в субботу и воскресенье москвичей ожидает комфортная для прогулок погода. В городе прогнозируется тепло и небольшой снег.
Специалист добавил, что в воскресенье в Москве ожидается усиление ветра.
Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 21:00 субботы, 29 января.
Москвичей предупредили о гололедице
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