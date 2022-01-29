Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик объяснил, что в последние дни января столица окажется под влиянием южной периферии циклонов. При этом погода будет влажной.

Атмосферное давление начнет опускаться с вечера воскресенья, 30 января. Показатель может составить до 727–730 миллиметров ртутного столба.

"Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления", – предупредил Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что в субботу и воскресенье москвичей ожидает комфортная для прогулок погода. В городе прогнозируется тепло и небольшой снег.

Специалист добавил, что в воскресенье в Москве ожидается усиление ветра.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 21:00 субботы, 29 января.