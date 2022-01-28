Госавтоинспекция Москвы подготовила "меню безопасности" из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция подготовила набор правил для москвичей в связи с непогодой. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Жителям столицы напомнили о циклонах "Мария" и "Надя", которые принесли в регион затяжной снегопад. В городе прогнозируются выпадение обильных осадков и метель.

"Госавтоинспекция Москвы подготовила для вас "меню безопасности", чтобы не забыть, как действовать в таких суровых условиях, приятного аппетита", – говорится в сообщении.

Автовладельцам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, водителей попросили следить за ситуацией и обстановкой на дорогах, избегать резких маневров, а также быть вежливыми по отношению к другим участникам движения.

Ранее сообщалось, что своего пика циклон достигнет в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.