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Москва 24

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Город

12:49

Госавтоинспекция Москвы подготовила "меню безопасности" из-за непогоды

город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция подготовила набор правил для москвичей в связи с непогодой. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Жителям столицы напомнили о циклонах "Мария" и "Надя", которые принесли в регион затяжной снегопад. В городе прогнозируются выпадение обильных осадков и метель.

"Госавтоинспекция Москвы подготовила для вас "меню безопасности", чтобы не забыть, как действовать в таких суровых условиях, приятного аппетита", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Автовладельцам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, водителей попросили следить за ситуацией и обстановкой на дорогах, избегать резких маневров, а также быть вежливыми по отношению к другим участникам движения.

Ранее сообщалось, что своего пика циклон достигнет в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.

В Москву пришли многодневные снежные циклоны "Мария" и "Надя"

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