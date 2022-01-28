Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве начался затяжной снегопад. Осадки принесли циклоны "Мария" и "Надя".
Ожидается, что за пять дней в столице выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Согласно данным синоптиков, видимость на дорогах упадет до 2 километров. В городе прогнозируется метель.
В связи с непогодой трудности будут наблюдаться в центральной части города, особенно там, где есть подъемы, – на эстакадах и мостах, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Москвичей по возможности попросили пересесть на общественный транспорт. В департаменте уточнили, что это поможет коммунальщикам оперативнее очистить улицы города от выпавшего снега. Однако, если отказаться от поездок на личном авто нет возможности, автомобилистам следует быть внимательнее: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.
В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что специалисты метеослужбы без перерывов следят за погодными условиями.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что своего пика циклон достигнет в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.
"Утро": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 января
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: