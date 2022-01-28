Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве начался затяжной снегопад. Осадки принесли циклоны "Мария" и "Надя".

Ожидается, что за пять дней в столице выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Согласно данным синоптиков, видимость на дорогах упадет до 2 километров. В городе прогнозируется метель.

В связи с непогодой трудности будут наблюдаться в центральной части города, особенно там, где есть подъемы, – на эстакадах и мостах, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Москвичей по возможности попросили пересесть на общественный транспорт. В департаменте уточнили, что это поможет коммунальщикам оперативнее очистить улицы города от выпавшего снега. Однако, если отказаться от поездок на личном авто нет возможности, автомобилистам следует быть внимательнее: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.

В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что специалисты метеослужбы без перерывов следят за погодными условиями.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что своего пика циклон достигнет в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.