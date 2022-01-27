Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады. Погода начнет портиться в пятницу, 28 января, сообщает портал "Метеовести".
Из-за североатлантического циклона "Мария" видимость на дорогах ухудшится до 2 километров. Синоптики прогнозируют метель и выпадение осадков до 3 миллиметров. В субботу же ожидается 5 миллиметров осадков. При этом видимость временами будет ухудшаться до 1 километра.
"В первую часть воскресенья ненастье ослабеет – ночью и утром может появиться даже относительное "окно" погоды. Однако после полудня, с приближением очередного циклона "Надя", зарядят обложные снегопады (2 миллиметра)", – говорится в сообщении.
Своего пика "Надя" достигнет в понедельник, 31 января. Тогда выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Атмосферное давление упадет до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Снегопады продолжатся и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.
За пять дней в столице выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.
"Тем не менее грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными. Несмотря на сложные метеоусловия, в предстоящие выходные погода будет идеальной для прогулок и занятий зимними видами спорта", – говорится в сообщении.
Температура в Москве будет на 5–6 градусов выше нормы. Ночью в столице ожидается -2…-7 градусов, а днем – 0…-5 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет теплая погода в начале февраля. Специалист уточнил, что прогноз актуален для первых чисел месяца. При этом отчет о состоянии среднемесячной температуры для всего февраля метеорологи подготовят к 31 января.
Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады
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