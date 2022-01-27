Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве может повториться рекорд 1949 года для 31 января по низкому атмосферному давлению, сообщает портал "Метеоновости".
Ожидается, что в этот день атмосферное давление в столице понизится до 723 миллиметров ртутного столба.
"Это значит, что может быть повторен рекорд 1949 года с минимальным давлением 723,2 миллиметра ртутного столба", – заявили синоптики.
Метеорологи также отметили, что в первый день февраля циклон будет менее глубоким и атмосферное давление вырастет более чем на 10 миллиметров ртутного столба.
В конце января в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег начнет идти в столице с пятницы, 28 января. При этом в городе будет дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, что приведет к метели.
Высота сугробов в Москве к концу месяца вырастет на пять сантиметров. При этом снегопады будет сопровождать потепление. В субботу, 29 января, температура воздуха в городе составит от -5 до -3 градусов. При этом в воскресенье ожидается от -6 до 0 градусов. Как уточнил Вильфанд, подобный температурный фон выше нормального на 5–6 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов. По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.
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