Москвичам рассказали о погоде в конце января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снежная и теплая погода прогнозируется в Москве в конце января. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Как рассказал синоптик, снег начнет идти в столице с пятницы, 28 января. При этом в городе будет дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, что приведет к метели.

"В последующем погода будет снежной по конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно", – сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, высота сугробов в Москве к концу месяца вырастет на 5 сантиметров. При этом снегопады будет сопровождать потепление.

Согласно прогнозу специалиста, в субботу, 29 января, температура воздуха в городе составит от -5 до -3 градусов. При этом в воскресенье ожидается от -6 до 0 градусов.

Как уточнил Вильфанд, подобный температурный фон выше нормального на 5–6 градусов.

"Будет вот такое теплое окончание месяца", – сказал метеоролог.

Он добавил, что в воскресенье в городе ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показатель может опуститься до 725 миллиметров ртутного столба.

Ранее Вильфанд рассказал, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов. По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.