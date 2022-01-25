В Гидрометцентре предупредили о 20-градусных морозах в Центральном регионе в феврале

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов.

По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца. "Все показатели: индекс циркуляции атмосферы, так называемая арктическая осцилляция, северо-атлантические колебания – показывают, что фазы отрицательные, то есть будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока", – уточнил специалист.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, будут периодически колебания холодных и теплых периодов. 30-градусных морозов не прогнозируется, но понижение до -20-градусной отметки прогнозируется.

При этом специалист отмечает, что точно спрогнозировать, когда именно наступят такие морозы, можно только за несколько дней до их прихода. "Задача специалистов Росгидромета – предупреждать об этом минимум за 2–3 дня, в отдельных случаях где-то даже за 4 дня это можно прогнозировать", – заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице прогнозируется необычно теплый конец января. Вместе с тем она указала, что, согласно климатической норме, последние числа этого месяца являются самыми холодными в году.

