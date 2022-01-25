В Гидрометцентре предупредили о 20-градусных морозах в Центральном регионе в феврале

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов.
По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца. "Все показатели: индекс циркуляции атмосферы, так называемая арктическая осцилляция, северо-атлантические колебания – показывают, что фазы отрицательные, то есть будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока", – уточнил специалист.
При этом специалист отмечает, что точно спрогнозировать, когда именно наступят такие морозы, можно только за несколько дней до их прихода. "Задача специалистов Росгидромета – предупреждать об этом минимум за 2–3 дня, в отдельных случаях где-то даже за 4 дня это можно прогнозировать", – заключил Вильфанд.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице прогнозируется необычно теплый конец января. Вместе с тем она указала, что, согласно климатической норме, последние числа этого месяца являются самыми холодными в году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: