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В Гидрометцентре предупредили о 20-градусных морозах в Центральном регионе в феврале

"Захлесты холодных масс": москвичей предупредили о 20-градусных морозах в феврале
общество погода эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов.

По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца. "Все показатели: индекс циркуляции атмосферы, так называемая арктическая осцилляция, северо-атлантические колебания – показывают, что фазы отрицательные, то есть будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока", – уточнил специалист.

Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, будут периодически колебания холодных и теплых периодов. 30-градусных морозов не прогнозируется, но понижение до -20-градусной отметки прогнозируется.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

При этом специалист отмечает, что точно спрогнозировать, когда именно наступят такие морозы, можно только за несколько дней до их прихода. "Задача специалистов Росгидромета – предупреждать об этом минимум за 2–3 дня, в отдельных случаях где-то даже за 4 дня это можно прогнозировать", – заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице прогнозируется необычно теплый конец января. Вместе с тем она указала, что, согласно климатической норме, последние числа этого месяца являются самыми холодными в году.

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