Климатолог рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в разговоре с Москвой 24 предположил, что в этом году сугробы в столице начнут таять в начале апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде во всех регионах России в ближайшее время. В частности, в столице температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Она приблизится к нормальным значениям 23 января, уточнил метеоролог.

В конце февраля снежный покров еще может увеличиться, сказал Николай Терешонок. Об этом свидетельствуют данные прошлых лет, поясняет специалист.

"Снегопады, часто мокрый снег наблюдается, разумеется по климатическим данным. Формируется и далее толща снежного покрова, увеличиваются запасы воды. Где-то до середины марта в среднем происходит рост. Не буду утверждать, как будет в этом году. Все может быть. Но, скорее всего, все сроки наступления будут близки к средним показателям", – уточнил он.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" В Москве и Московском регионе снег будет начинать таять уже в апреле. Это по нормам. Если в 1930-х годах она была в районе 5 апреля, то нынче приблизилась к началу месяца из-за потепления.

По словам климатолога, снег начинает таять через некоторое время после наступления метеорологической весны. Для этого температура воздуха должна перейти через 0 градусов, поясняет Николай Терешонок.

"20 лет назад устойчивый переход температуры происходил 25 марта и позже. А сейчас в связи с глобальным изменением температуры в сторону потепления происходит раньше. Ближе к 15–20 марта", – заключил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что с начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. Вместе с тем он подчеркнул, что коммунальные службы справляются с уборкой дворов и улиц. Несмотря на обильные снегопады, в городе за счет отлаженной системы нет заторов, добавил Бирюков.

