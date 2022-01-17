Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны 1 марта

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В России март традиционно является зимним месяцем, поэтому ждать прихода весенней погоды первого числа не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов. Это начало третьей декады марта", – рассказал он.

По словам Вильфанда, традиционно снежный покров начинает сходить в Москве 8–10 апреля.

"Ледоход, ледолом – тоже в первых числах апреля. В общем март – это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надеждами", – подчеркнул синоптик.

Ранее заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева рассказала, что весна будет влажной на юге и сухой – на севере, а лето окажется влажным в начале и сухим – в середине.

По ее словам, продолжится традиционное чередование волн тепла и холода. При этом в Сибири февраль окажется прохладным, а в южных районах Западной Сибири и Красноярского края более холодным будет март. Самым теплым, по словам Латышевой, станет июль.

