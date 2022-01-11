Россияне рассказали, куда мечтают полететь на отдых

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Многие россияне (82%) в 2022 году собираются отправиться в путешествия, сообщает "Газета.ру".
В список планируемых направлений для отдыха у россиян вошли Турция (32%), Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%), при этом 73% опрошенных собираются путешествовать внутри страны.
На билеты в две стороны на одного пассажира по России туристы готовы отдать от 15 до 40 тысяч рублей. В другие страны в расчете на одного человека выходит около 55 тысяч рублей.
На вопрос о направлении отдыха при условии бесплатного билета 6% россиян заявили, что предпочли бы поехать в Италию, 5% указали на Турцию и Мальдивы.
Отмечается, что предпочитающие путешествия москвичи в два раза чаще выбирают для поездок Италию, Австралию (10%), США (8%), а туристы из других городов часто выбирают Египет, Германию, ОАЭ , Францию (4%), Аргентину и Болгарию (2%).
Путешественники от 18 до 30 лет больше всего желают побывать в США, Южной Корее и Японии (4%). Туристы старше 40 лет – в Италии (9%), Таиланде и Испании (8%), чаще других выбирают Турцию (9%) и Грецию (6%).
Дорогой отдых привлекает людей в возрасте 50 лет и старше, в списке лучших направлений для этой категории туристов – Мексика, Сейшелы (4%) и Швейцария (3%).
Ранее в АТОР назвали самые дорогие туристические поездки в 2021 году. Так, в прошлом году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты.
При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей, а достигали миллионов. В числе других подобных направлений значатся Греция, Турция, Кения и Сейшелы.
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