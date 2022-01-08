Израиль с 9 января разрешит въезд туристам, привитым "Спутником V"

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Туристы, привитые российской вакциной от коронавируса "Спутник V", с 9 января смогут въезжать в Израиль при соблюдении некоторых требований. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле на своей официальной странице в Facebook.

"Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля", – говорится в сообщении.

Помимо предъявления сертификата о вакцинации туристам потребуется сдать серологический анализ крови на наличие антител к коронавирусу. Как отмечают в дипмиссии, профильным ведомства двух стран также предстоит еще уточнить некоторые вопросы, в частности, касающиеся проверки подлинности соответствующих сертификатов, обязательной самоизоляции, въезда переболевших, детей и граждан, привитых другими российскими вакцинами.

Ранее российский дипломат рассказал, что между Россией и Венгрией действует максимально облегченный режим въезда. Так, гражданам РФ, чтобы попасть в Венгрию, достаточно предъявить сертификат о вакцинации одним из отечественных препаратов.

