Власти Вьетнама ужесточили правила въезда для привитых россиян

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Вьетнам обновил правила въезда и посещения страны российскими туристами. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым требованиям, въезд в страну разрешен только вакцинированным гражданам РФ. Переболевшим и детям 12–18 лет в посещении Вьетнама будет отказано.

В качестве подтверждения факта вакцинации следует предоставить государственный сертификат. После введения последней дозы препарата и до въезда во Вьетнам должно пройти 14 полных дней, но не более 12 месяцев.

В настоящий момент Вьетнам признает в качестве вакцин индийскую Covaxin, кубинскую AICA, Hayat-Vax (ОАЭ), однокомпонентный препарат Janssen (Johnson&Johnson), а также китайскую вакцину Sinopharm, западные Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российский "Спутник V".

Туристов могут принять по бумажному сертификату (перевод не требуется) или по сертификату с портала госуслуг (только на английском языке, причем должны быть приведены данные загранпаспорта).

Ранее стало известно, что власти Греции ослабили ограничения для российских туристов. C 19 декабря въехать в Грецию можно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за 72 часа до поездки.