Туры в Турцию могут подорожать из-за падения курса турецкой лиры – РСТ

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Туры в Турцию могут подорожать, если курс турецкой лиры продолжит падать, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, на турпоток это особо не влияет, поскольку путевки покупаются в России за рубли.

"Сиюминутной коррекции не происходит по стоимости. В перспективе – да, стоимость услуг может подняться, потому что в валюте будет обеспечиваться. Но пока это дает возможность нашим туристам более выгодно приобретать услуги, товары и прочее", – цитирует его ТАСС.

Согласно биржевым торгам, турецкая валюта снова резко упала до 17,04 лиры за доллар. При этом с начала года лира девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости национальной валюты за последние годы.

Курс лиры обвалился 23 ноября до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. По словам финансового аналитика Арда Тунджа, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет. Лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.

